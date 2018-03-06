Петерис Скудра: "Торпедо" подвели удаления в матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после третьего матча серии плей-офф КХЛ против "Локомотива" (2:3 ОТ) отметил, что у него есть вопросы к судьям по паре моментов в начале встречи. Специалист также добавил, что удаление в конце игры стало решающим.

- Нас подвела дисциплина в конце матча, и пару рикошетов пошли не в нашу сторону, - цитируют "РИА Новости" Скудру. - Опять равная игра была, хотя и есть вопросы к судьям по паре моментов в начале матча. Чистое колено и игра высокоподнятой клюшкой. В таких матчах и таких сериях это очень влияет. Я не говорю, что это все решает, но тем не менее.

Понятно, что и наши ошибки есть, игра быстрая и жесткая. Пришлось сделать некоторые перестановки в составе по сравнению с первыми двумя матчами серии. Увы, но положительного результата они не принесли. Удаление в конце матча стало решающим.

Не скажу, что мы где-то недоработали в меньшинстве. Активная игра противника, броски, два рикошета – два гола. Такое бывает.