Петерис Скудра: "Торпедо" обидно проигрывать "Авангарду"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Авангарда" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда должна лучше играть в большинстве. По словам наставника, в остальном ему не в чем упрекнуть своих подопечных.
- Хороший матч, кроме большинства, где наши ведущие игроки должны исполнять лучше, - приводит официальный сайт "Торпедо" слова Скудры. - В остальном ребят упрекнуть не в чем. Моментов создали много, несколько раз бросали в упор. Увы, подвела реализация, о которой мы говорим весь год. Против такой мощной и организованной команды моменты создавать очень непросто, однако нам это сегодня удалось. Увы, в завершении атак наше мастерство не было идеальным, да и Фурх помог сопернику. Тем не менее, это был очень хороший матч, который обидно проигрывать. Увы, такое бывает.
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http://www.hctorpedo.ru/13735-torpedo-nizhegorodskaya-oblast-avangard-omsk.html?_ga=2.165245503.1093236244.1508801562-1328224187.1506719001