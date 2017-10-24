Петерис Скудра: "Торпедо" обидно проигрывать "Авангарду"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Авангарда" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда должна лучше играть в большинстве. По словам наставника, в остальном ему не в чем упрекнуть своих подопечных.

- Хороший матч, кроме большинства, где наши ведущие игроки должны исполнять лучше, - приводит официальный сайт "Торпедо" слова Скудры. - В остальном ребят упрекнуть не в чем. Моментов создали много, несколько раз бросали в упор. Увы, подвела реализация, о которой мы говорим весь год. Против такой мощной и организованной команды моменты создавать очень непросто, однако нам это сегодня удалось. Увы, в завершении атак наше мастерство не было идеальным, да и Фурх помог сопернику. Тем не менее, это был очень хороший матч, который обидно проигрывать. Увы, такое бывает.