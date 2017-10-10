Петерис Скудра: "Торпедо" не заслуживало 0:5"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Ак Барса" (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные не заслуживали разгрома. По словам наставника, хромает уровень мастерства при реализации.

- Наверное, мы не заслуживали "0:5", но Казань здорово воспользовалась теми моментами, которые были, а мы бросили по воротам 38 раз и не забили, - приводит официальный сайт "Торпедо" слова Скудры. - Тяжело... Конечно, нужно отдать должное и противнику, который здорово оборонялся. Ну и наш уровень мастерства при реализации моментов уступает. 5 голов в 17 бросках - вот показатель того, как нужно распоряжаться своими шансами. Мы играли, сражались, но сегодня был не наш вечер.