Петерис Скудра: "Торпедо" "наглоталось" удалений в матче с "Йокеритом"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Йокерита" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда получила много удалений, совершая ошибки в меньшинстве. По мнению латвийского наставника, его подопечным не хватило концентрации.

- Мне игра понравилась, - приводит официальный сайт "Торпедо" слова Скудры. - Мы здорово играли "пять на пять", ребята выполняли все наши указания. Первый период нас так "приняли": "наглотались" удалений, совершили ошибки в меньшинстве, которые, увы, оказались у нас в воротах. Ошибки, которые мы разбирали. Не хватило концентрации двум-трем нашим защитникам. Но целиком, "пять на пять", отработали здорово. Это тот хоккей, в который мы хотим играть и который будет приносить нам успех.