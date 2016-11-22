Петерис Скудра: "Торпедо" начало матч с "Медвешчаком" робко и скромно"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Медвешчака" (5:0) отметил, что соперник лучше начал игру. По его словам, победа для нижегородцев получилась непростой, несмотря на результат.

- Очень непростой матч, - приводит пресс-служба "Торпедо" слова Скудры. - Однозначно "Медвешчак" был лучше в первом периоде, а мы начали робко, скромно. Потом выровняли игру, неплохой второй период провели, и в третьем хорошо, что забили свои голы. Неплохой боевой матч. Хорошо, что в ходе последних двух дней смогли поработать и подготовиться к нему.

- Почему вы предпочли Макмиллана Петтерссону?

- Нам нравится его характер, его стиль игры. Фредди - отличный парень и отличный хоккеист, но не совсем под наш стиль. Мы пытаемся что-то улучшить до плей-офф. Надеемся, что характер Брэндона, его имение играть и забивать, его голевое чутье нам пригодятся.