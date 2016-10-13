Петерис Скудра: "Топредо" переиграло "Авангард" по всем статьям"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (3:2) похвалил свою команду. По словам латвийского специалиста, он получал удовольствие от сегодняшней игры.

- Полностью контролировали матч с первого периода, просто допустили две ошибки, - приводит пресс-служба "Торпедо" слова Скудры. - У Омска сумасшедшая команда по именам, и они не простили нам их. А в целом переиграли соперника по всем статьям. Игра была та, которую мы планировали, и я наслаждался этой игрой.