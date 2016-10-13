23:54 13 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Петерис Скудра: "Топредо" переиграло "Авангард" по всем статьям"

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Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (3:2) похвалил свою команду. По словам латвийского специалиста, он получал удовольствие от сегодняшней игры.

- Полностью контролировали матч с первого периода, просто допустили две ошибки, - приводит пресс-служба "Торпедо" слова Скудры. - У Омска сумасшедшая команда по именам, и они не простили нам их. А в целом переиграли соперника по всем статьям. Игра была та, которую мы планировали, и я наслаждался этой игрой.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12119-torpedo-nizhniy-novgorod-avangard-omskaya-oblast.html

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