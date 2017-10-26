Петерис Скудра: "Топовые" нападающие "Торпедо" должны делать выводы, так играть нельзя"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Югры" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что остался недоволен игрой нападающих. Специалист отметил, что игра в атаке – главная проблема команды. Напомним, что нижегородский клуб потерпел четвертое поражение кряду.
– Много вопросов к нападающим, – цитирует официальный сайт "Торпедо" Скудру. – Они не забивают ни одного гола, и это наша основная проблема. И, конечно, нахватали сегодня удалений, пришлось очень много играть вчетвером. Тем не менее, наши нападающие (особенно "топовые") должны сделать определенные выводы. Потому что так играть нельзя.
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http://www.hctorpedo.ru/13736-torpedo-nizhegorodskaya-oblast-yugra-hanty-mansiysk.html
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