Петерис Скудра: "Топовые" нападающие "Торпедо" должны делать выводы, так играть нельзя"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Югры" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что остался недоволен игрой нападающих. Специалист отметил, что игра в атаке – главная проблема команды. Напомним, что нижегородский клуб потерпел четвертое поражение кряду.

– Много вопросов к нападающим, – цитирует официальный сайт "Торпедо" Скудру. – Они не забивают ни одного гола, и это наша основная проблема. И, конечно, нахватали сегодня удалений, пришлось очень много играть вчетвером. Тем не менее, наши нападающие (особенно "топовые") должны сделать определенные выводы. Потому что так играть нельзя.