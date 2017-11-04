Петерис Скудра: "Спасибо ребятам, что не бросили играть при счете 2:4"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра поблагодарил своих подопечных за то, что они сумели отыграться в концовке основного времени в матче регулярного чемпионата со СКА. В результате нижегородцы все равно уступили в серии буллитов – 4:5.

– Тяжелый матч – начал Скудра. – Такая атмосфера классная в Петербурге. Она заставила нас сражаться до конца. Спасибо ребятам, что не бросили играть при счете 2:4. У нас сегодня было много хорошего: забили четыре гола в равных составах, играли неплохо. Против СКА нужно много отрабатывать в обороне, много терпеть. Считаю, нам это удалось. Когда появился шанс поиграть чуть больше с шайбой, у ребят многое получилось. (Сергей ЯРЕМЕНКО)