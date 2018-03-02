Петерис Скудра: "Спасибо болельщикам "Торпедо" за регулярку"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра по окончании матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (2:1 ОТ) поблагодарил болельщиков нижегородской команды за поддержку на протяжении сезона. По словам тренера, на матче с "Витязем" на домашней арене "Торпедо" снова была потрясающая атмосфера.

– Игра, действительно, была очень быстрая, интересная и агрессивная, – приводит слова Скудры пресс-служба "Торпедо". – Моментов у обеих команд было намного больше, нежели это отобразил счет на табло, однако вратари сыграли здорово. Снова отмечу потрясающую атмосферу на арене. Большое спасибо болельщикам за регулярку. Едем в Ярославль и готовимся к плей-офф, который начинается уже послезавтра.

В 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина "Торпедо" сыграет с "Локомотивом". Матчи в серии до четырех побед пройдут 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 13 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).