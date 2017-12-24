Петерис Скудра: "Слабые решения не позволили нам победить "Амур"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Амура" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его команда не смогла показать свою игру. Он также добавил, что хоккеистам не хватило концентрации.

Отметим, что хабаровский клуб одержал вторую победу кряду и прервал победную серию нижегородцев, которая состояла из пяти игр подряд.

– "Торпедо" тяжело дался сегодняшний матч. Конечно, соперник очень здорово действовал, а "Торпедо" не смогло сыграть в свою игру, – приводит официальный сайт КХЛ слова Скудры. - Сил было много, но не хватило концентрации. Удаления в зоне атаки, слабые решения – все это не позволило добиться победы.