Петерис Скудра: "С третьего раза порадовали своих болельщиков"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра доволен тем, что в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (3:0) команда отреагировала на замечания по игре в обороне. Для нижегородцев эта победа стала первой домашней в текущем сезоне. Ранее они дома поочередно уступили СКА и московскому "Динамо".

- Хорошо, что с третьего раза порадовали своих болельщиков, которые здорово нас поддерживали, - цитирует "Р-Спорт" Скудру. - Мы тщательно разобрали нашу игру с "Динамо", где мы играли очень вяло. Ребятам огромное спасибо. Не так много времени, чтобы что-то тренировать и что-то менять. Были определенные нюансы, особенно по игре в обороне, на которых мы заострили внимание игроков.

И ребята молодцы, что за такой короткий промежуток времени смогли отреагировать на эти изменения. Сегодня все сражались, в нужный момент (в первом периоде. - Прим. "СЭ"), когда игра была еще на грани Стас (Галимов. - Прим. "СЭ") нас очень здорово подтащил. Одержали хорошую командную победу.