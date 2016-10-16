Петерис Скудра: "Рад, что забили "Кузне" шесть голов, они нам даются непросто"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким "Металлургом" (6:1) подчеркнул, что одним из решающих фактором в игре стала игровая дисциплина. При этом специалист отметил: голы его команде даются непросто.

– Мы очень серьезно готовились, – приводит официальный сайт "Кузни" слова Скудры. – Знали, что команда соперника быстрая и очень неплохо играет на контратаках. Поэтому игровая дисциплина была очень важна сегодня, чтобы кто-то не подумал, что можно выиграть малой кровью. Хорошо, что сумели шестьдесят минут сыграть очень ровно. Рад, что смогли шесть голов забить и что забили в большинстве, голы нам даются непросто. Послезавтра новый матч, будем стараться взять в него все лучшее из сегодняшнего.