Петерис Скудра: "После матчей с ЦСКА можно показать ребятам, на каких средних скоростях они играют"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от ЦСКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что такие игры против лидеров чемпионата позволяют набрать нужный материал для изучения игроками. Специалист недоволен, что его хоккеисты играли на средних скоростях.

– Тяжело, когда в первой смене пропускаешь гол, потеряли концентрацию, – цитирует официальный сайт "Торпедо" Скудру. – Я не могу сказать, что мы плохо играли. Проиграли в психологии в первую очередь. Что хорошо после игр с ЦСКА – можно сразу набрать материал, показать ребятам, которые хотят играть на таких средних скоростях, где-то на мастерстве. В современном хоккее против хороших команд это не проходит. У нас были моменты, но в завершении мы не вкладывались в последний бросок, что-то торопили, "не выжимали".