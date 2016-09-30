Петерис Скудра: "Полностью никогда нельзя быть довольным"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра посетовал на плохую реализацию после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (3:2 ОТ). Специалист выразил удовлетворение игрой нижегородцев в последних встречах.

– Непростой матч. Первые два периода мы здорово играли, могли много забить, – цитирует пресс-служба "Торпедо" Скудру. – Но это закономерность: когда много не забиваешь, даешь сопернику шансы и получаешь голы в свои ворота. Реализация подводила, но ребята бились, одержали в домашней серии три победы, и это здорово.

– Полностью ли вы удовлетворены результатом домашней серии?

– Полностью нельзя быть довольным никогда. Но в целом в непростой по составу ситуации мы играли с неудобными для нас соперниками. Заработанные сейчас очки очень пригодятся нам в будущем. Ребята молодцы, удачно начали серию, удачно ее продолжили и удачно закончили. Теперь один день отдохнем, и впереди у нас очень тяжелая поездка.