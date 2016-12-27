Петерис Скудра: "Подписание Батлера - единственный шаг, который могло сделать "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра заявил, что нижегородский клуб с прошлого года хотел подписать нападающего Бобби Батлера. В понедельник было объявлено о подписании с 39-летним американцем контракта до конца сезона.

– Мы подписали его на последней минуте перед дедлайном, – цитирует пресс-служба Скудру. – Нам нужен был нападающий, который будет помогать нам забивать голы и реализовывать моменты. Мы давно знаем Бобби, мы за ним следили, хотели пригласить год назад, но он уехал в Швецию. Мы знакомы с ним, мы много общались. И на данный момент это был единственный шаг, который мы могли сделать. Он приедет на днях и уже в поездке будет играть.