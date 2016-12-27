Петерис Скудра: "Победа над "Витязем" далась тяжело"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (3:2) выразил удовлетворение результатом встречи. Специалист отдал должное сопернику.

– "Витязю" спасибо за матч, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Скудры. – Игра была хорошая, яркая, динамичная. Во втором и третьем периодах мы сыграли так, как должны были играть в последнее время. Увы, по каким-то причинам в нескольких матчах мы отошли от нашего стиля. Но сегодня переговорили и во втором и выдали тот хоккей, который хотим видеть и в который играем уже четвертый год. Конечно, хотелось бы забить те моменты, которые мы создавали, сделать еще гол, чтобы было легче. Хорошо, что в конце забили именно такой гол, который хотим забивать. Мы хотим играть в такой хоккей, хотим за него цепляться. Полустоячий пас, в который мы играли в последнее время – это не наш вариант. Спасибо ребятам, которые меня услышали.

Хочу поблагодарить наших болельщиков и поздравить их с наступающими праздниками. Мы должны были их порадовать в последнем матче года, хотя соперник был очень достойный. Это далось нам тяжело. Всех поздравляю и всех спасибо за поддержку.