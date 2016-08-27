Петерис Скудра: "Первые победы в чемпионате "Торпедо" одержало за счет характера и работы"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после победы над "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1) оценил игру вратарей обеих команд. Также он отметил, что в этом сезоне предстоит часто использовать ротацию.

- У обеих команд было много моментов в атаке, вратари сыграли здорово, у нас было три чистых выхода в ноль, но не смогли их реализовать, - цитирует "Р-Спорт" Скудру. - Но все, кто сегодня вышел на лед, отработали на 100 процентов. Сначала работа и характер, а потом уже все остальное: мастерство, тактика. Первые победы в чемпионате мы одержали именно за счет характера и работы.

Мы стараемся работать так, чтобы команда не чувствовала потерь. Подписали Евгения Курбатова, он сыграл сегодня только 6 минут, сыграл здорово, но пополнил наш лазарет. На следующей неделе Каспарс Даугавиньш уедет играть за сборную Латвии, выйдут на лед другие, которые сыграют за них. Видимо, так нам и придется играть в этом сезоне.