Петерис Скудра о матче с рижским "Динамо": "Торпедо" провело агрессивную игру на хороших скоростях"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (3:1) отметил, что сегодня выдалась качественная игра. Специалист также добавил, что его подопечные показали агрессивный хоккей.

– Мы провели агрессивную игру на хороших скоростях, – цитирует клубная пресс-служба Скудру. – Главное было – выйти с таким же настроем, как и на Казань, просто скорректировать свои ошибки, разобраться с меньшинством. Радует то, что ребята продолжили играть агрессивно, бросили по воротам 42 раза, это огромный плюс. В формате "пять на пять" игра сегодня была очень качественная. Хорошо, что выиграли. Готовимся к следующему матчу.