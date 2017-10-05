Петерис Скудра: "Не совсем довольны качеством нашей игры"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (1:0) остался недоволен качеством игры. По словам наставника, особенно это касается второй половины встречи.



– Очень напряженный матч до последних секунд. Мы здорово начали первый период и, в принципе, первую половину матча сыграли неплохо, – цитирует Скудру официальный сайт "Торпедо". – Но во второй половине немного потеряли концентрацию, противник это почувствовал. Очень много игры пошло в неравных составах. Хорошо, что выиграли – 1:0, но, надо сказать, мы не совсем довольны качеством нашей игры, особенно во второй половине матча.