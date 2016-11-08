Петерис Скудра: "Не буду комментировать судейство"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра посетовал на плохую реализацию моментов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (1:2). При этом он отметил, что вторую часть матча нижегородцы провели хорошо.

– Первый матч после перерыва. Начали неплохо, но получили первый гол и немножко задергались, получили удаления. Вторая половина первого периода нам не удалась, да и противник добавил. Второй и третий периоды, я считаю, сыграли здорово, но мало создавать моменты, надо забивать. Реализация у нас пока хромает. Будем надеяться, что те ребята, которые должны забивать в первую очередь, выйдут на тот уровень, который нужен и будут забивать. Тогда и голов у нас будет больше.

– Здорово поддавили во втором периоде, а на третий, показалось, не хватило немного сил?

– Не соглашусь. Третий период у нас прошел довольно хорошо. Все же мы играли на выезде против команды из Омска: тяжело в таких условиях доминировать по 40 минут. Но я считаю, мы здорово играли в третьем периоде до вот той индивидуальной ошибки, которую мы совершили в меньшинстве. Ира была хорошая. Ребята не бросили играть после пропущенных шайб, старались цепляться, забили гол в концовке. Немного времени не хватило. Но мы создали моменты во втором, в третьем периоде. Мы должны больше забивать. Тяжело играть, когда ты много работаешь, создаешь, а голов нет. Это и противника вдохновляет. Отсюда и такой результат.

– О чем разговаривали с Раводиным после второго периода?

– Я задал вопрос по пробросам. Там были пара моментов. Но каждый тренер видит их по своему. Была пара моментов, где были непонятные для нас решения. Задал вопрос, так как нам показалось, что был проброс при игре 4 на 4.

– Не удивило соотношение штрафного времени 4 на 20?

– Не буду комментировать судейство. Удивляет или нет, надо было свои моменты забивать. Судьи делают свою работу, как могут.

– Как гром среди ясного неба прозвучала новость, что на драфт отказов выставлен Петтерссон.

– Мы смотрим до следующего дедлайна, где что добавить, улучшить. Если мы что-то хотим изменить в составе, нам приходится от кого то отказываться. Все просто. Чтобы кого-то взять, надо кого то убрать.

– Когда отыграли один гол, не было желания взять тайм-аут?

– У нас не было возможности. Оставалась минута и 15 секунд. Мы хотели получить вбрасывание в зоне атаки. И у нас была заготовка со сменой вратаря без тайм-аута. Но Омск не дал нам возможности. (Анна ЛЕВЧЕНКО)