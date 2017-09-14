Петерис Скудра: "Нас подвели две ошибки"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1) посетовал на допущенные ошибки. Также он с хорошей стороны отметил игру вратаря своей команды Ивана Лисутина.



– "Салават" с победой, - начал Скудра. - Мы сыграли в целом хороший матч. Но в концовке допустили пару ошибок. Но план на игру, о чем просили ребята, выполнили. Решения! Решения, которые мы приняли в концовке. Некоторые ребята неприятно удивили. Но из этого и состоит, наверное, игра. Лисутин провел хороший матч. Поэтому за него больше всего обидно, не за потерянные очки. Ведь он работал, ждал своего шанса, провел хороший матч.



– Что с реализацией? Игроки попасть не могут в несложных ситуациях? Денег не хватает на хороших хоккеистов?

– Денег всегда не хватает. Это не только проблема нападающих. Есть еще голкипер, Скривенс в воротах соперника. Не только же мы играем, еще и соперник.

– Нет ощущения ошибки, что увели команду в оборону в третьем периоде?

– Мы не уводили в оборону, а продолжали также играть. Просто допустили ошибки.

– Это психологическое поражение?

– Нет, мы не в характере проиграли. Ребята сыграли по заданию. Поэтому и был хороший матч. Мы вели, и вели к победе. Индивидуальные грубые ошибки при принятии решения. Это позволяет сопернику забивать голы. Все от головы. (Вадим АМИНОВ)