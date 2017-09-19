Петерис Скудра: "Надеюсь, победа над "Куньлунем" придаст уверенности"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после победы над "Куньлунем" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ признал, что у его команды есть проблемы с реализацией моментов. По его словам, сложность заключается в том, что в ключевые моменты игроки принимают неправильные решения.

- Хорошо, что в третьем периоде решили проблему забитых голов (все три шайбы нижегородцы забросили в третьем периоде. - Прим. "СЭ"). Нам голы даются очень тяжело. Но будем надеяться, что ребята почувствуют (как забивать. - Прим. "СЭ"), - цитирует "Р-Спорт" Скудру. - Забили хорошие голы с бросками. Обращаем внимание игроков на то, что надо больше бросать, где-то попроще сыграть в атаке. Будем надеяться, что после этой победы придет определенная уверенность.

Проблемы в первую очередь в психологии, плюс технический момент. Уровень игроков позволяет решить исход матча броском или принятием другого правильного решения. Но мы принимаем слабые решения, после чего страдает исполнение. Но ребята не сдавались, бросали по воротам и в итоге смогли забить.

Когда ноль голов - это очень непросто (до встречи с "Куньлунем" "Торпедо" не забивало около 170 минут. - Прим. "СЭ"). У нас большая группа нападающих, у которых нет голов и по одному очку. Есть вопросы по многим из них. Что касается Яна Муршака, (форвард травмирован. - Прим. "СЭ"), то у нас нет понимания. Может быть, мы его вообще не увидим.