17:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Петерис Скудра: "Мы три года проигрывали в Ханты-Мансийске, поэтому серьезно готовились"

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Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после победы над "Югрой" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда серьезно готовилась к этой встрече из-за плохой статистики выступлений в Ханты-Мансийске. Нижегородцы идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, "Югра" занимает 14-ю строчку на "Востоке".

– Сопернику спасибо за игру, – цитирует сайт "Югры" Скудру. – Был тяжелый и непростой матч. Здесь вообще очень тяжело играть. Мы три предыдущих года в Ханты-Мансийске проигрывали. Очень серьезно готовились и хотели начать хорошо в этот раз и, в принципе, неплохо сыграли. Стоит отметить самоотдачу противника. Было столько блокированных бросков! Команда здорово играла, и нам было тяжело. Когда мы повели в счете, то мы сыграли грамотно, организованно и по результату - это главное. Во второй половине встречи мы не так много дали противнику и выиграли матч.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1949

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