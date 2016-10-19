Петерис Скудра: "Мы и так прыгнули немножко выше пятой точки, чего еще вы от нас хотите?"

Главный тренер "Торпедо" после победы над рижским "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1 Б) ответил на вопросы спецкора "СЭ" Игоря Еронко. Скудра подчеркнул, что эту победу его команда не совсем заслужила. По словам Скудры, его команда уже и так прыгнула немного выше своего уровня.

– Очень тяжелая для нас победа. Честно говоря, мы не совсем ее заслужили, – подчеркнул Скудра. – Но на данный момент в нашей команде настрой такой: каких бы у нас проблем ни было с составом, что бы ни происходило, мы хотим побеждать. Такие у нас в команде разговоры. 5:4 или 1:0 – не важно, важно уметь вытаскивать игры. Хорошо мы играем или плохо – нет ничего важнее побед. Спасибо парням, что выдерживают это давление. Как правило – это одни и те же ребята, хотя молодые и пытаются им помогать. В нужный момент забили и хорошо отзащищались, при том что защищаться сегодня пришлось много. До паузы в чемпионате осталось две игры, надеюсь, что в них мы сыграем сильнее.

– Я лично ждал, что после Хельсинки "Торпедо" приедет в Ригу очень злым. Что пошло не так?

– У нас семь человек основного состава болеет. У нас давление. Мы ни одной игры в этом сезоне не сыграли основным составом. Кем мы можем быть злыми? Игроками Высшей лиги? Или игроками 1997 года рождения, которые у нас играют? Мы злые, мы выиграли этот матч за счет характера. Жалко, что вы не увидели. Слабо разбираетесь, наверное. Мы как раз за счет злости и выиграли. А не за счет каких-то других качеств. Потому что банально то давление, которое идет на основную команду, на тех, кто пока "жив", они тянут, хотя им тяжело. У нас кончается порох. А молодежь играет, потому что больше некому. Только характером мы встречу и вытянули. Той самой злостью.

– Допускаю, что вы были злыми, но на льду это было трудно разглядеть. Вы сказали, что порох кончается. Может, "физика" настолько просела, что не дает показать все возможности, тем более что для стиля "Торпедо" это критично, и поэтому вы так сильно ждете паузы на Евротур?

– У нас с "физикой" все отлично. Ребят, мы идем на третьем месте в лиге. Мы немножко прыгнули выше ж... Мы стараемся держать этот уровень. Но у нас полкоманды, еще раз повторюсь, болеет. Вы хотите, чтобы мы играли на уровне третьего места в лиге в отсутствие ключевых игроков? Как? Мы хотим держать этот уровень за счет характера и "физики". Мастерства-то в команде сейчас очень мало. Когда наши основные игроки вернутся – надеемся, что мы будем держать тот темп, что набрали, за счет и других качеств. Не только физики и характера. Но пока мы за счет этих качеств идем там, где идем. Правда, ресурсов у нас… Вы посмотрите, кто сегодня играл. Если так разобраться – у нас человек 5-6 не должны играть, это глубокий резерв, так скажем.

– При этом Аляев до сих пор не играет.

– Вот, не играет. Потому что не готов. Это наш резерв, но он не готов, поэтому не играет. Мы набрали хороший ход, но его тяжело держать. Все против нас играют, все настраиваются, график непростой. И мы только на физике и характере и держимся. Игровые качества, что мы пытались наиграть на предсезонке, мы сейчас не можем показать. Потому что ни одной игры не сыграли оптимальным составом. Нам тяжело держать качество игры на высоком уровне. Но мы должны уметь играть на результат в любых условиях. Исходя из внутренних дел команды – это самый важный момент. Когда у меня вернутся все – будет другая проблема: кого ставить? Это тоже проблема.

– Но более приятная.

– Да, приятная. Но мы должны и в таких условиях добиваться своего. Пока, слава богу, у нас это неплохо получается.

– Вас не удивила дисквалификация Даугавиньша?

– Меня удивили его действия в том матче.

– Вы прыжок имеете в виду?

– Именно.