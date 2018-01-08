Петерис Скудра: "Мы должны выигрывать такие матчи, как с "Салаватом Юлаевым"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Салавата Юлаева" (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что у его хоккеистов не получилось начало второго периода. Он также добавил, что его команда должны выигрывать такие встречи.

Отметим, что это поражение стало для "Торпедо" шестым подряд.



– "Салават" с победой. Хороший быстрый матч, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Скудры. – Начали неплохо. Наверное, начало второго периода у нас немножко не получилось. Третий период был хороший. В конце, конечно, мы должны выигрывать такие матчи.