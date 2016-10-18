Петерис Скудра: "Молодежь "Торпедо" допустила слишком много ошибок в матче с "Йокеритом"

Главный тренер "Торпедо" после поражения от "Йокерита" (1:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что молодежь его команды допустила слишком много ошибок в этой встрече. По словам Скудры, именно эти оплошности привели к пропущенным голам.

– Слишком много индивидуальных ошибок допустила наша молодежь, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Скудры. – Эти оплошности привели к голам в наши ворота. Мы этим ребятам доверяем, но, когда высокое качество игры у соперника, они явно просто не тянут.