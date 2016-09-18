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Петерис Скудра: "Матч с "Локомотивом" получился для "Торпедо" одним из лучших в сезоне"

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Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после победы над "Локомотивом" (3:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что эта игра стала для его команды одной из лучших в сезоне. Отметим, что нижегородский клуб второй раз подряд в гостях обыграл "Локомотив".

– В первом периоде было непросто, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Скудры. – Чувствовалось, что "Локомотив" заряжен, приходилось терпеть. Могу сказать, что мы провели один из лучших матчей в сезоне, по-другому мы бы сегодня не выиграли. Ребята сумели забить голы в ключевые моменты, потом хорошо сыграли по заданию. Большое спасибо команде за концентрацию, за работу.

Дополнительная информация

http://www.hclokomotiv.ru/news/news/press_konferentsiya_trenerov_18092016/

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