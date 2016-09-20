Петерис Скудра: "Матч мы проиграли уже в первом периоде"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (0:3) отметил, что команду подвела реализация. По словам наставника, результат справедлив.

– Матч мы проиграли уже в первом периоде, когда не использовали достаточное количество голевых моментов, а сами пропустили с двух набросов, – цитирует Скужру официальный сайт "Торпедо". – В хоккее так бывает. Потом нам было тяжело. "Витязь" здорово оборонялся, и отлично сыграл Сятери. У нас были проблемы с реализацией, не хватило концентрации в завершении атак. Исход матча – закономерный. Если не забиваешь, то даёшь сопернику шанс, и он им пользуется. Это урок для нас.