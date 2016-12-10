Петерис Скудра: "Кулемин играл на уколах"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом" (2:0) отметил, что команда сыграла с должной самоотдачей. По словам специалиста, все хоккеисты полностью отдаются игре и рвутся в бой, несмотря на травмы.

– Хороший матч, хорошо разобрали соперника, – приводит пресс-служба "Торпедо" слова Скудры. – Ребята молодцы, сыграли с должной отдачей. Некоторые вышли с повреждениями, получали травмы, но возвращались. Спасибо им за борьбу, за самоотдачу. Отмечу атмосферу на стадионе, была отличная поддержка.

– Возвращение Семина после повреждения – это необходимость из-за дефицита или настрой самого игрока?

– Те, кто могли сегодня играть, вышли. Кулемин играл на уколах, тот же Семин "зашился". Мне нравится, что у нас такой коллектив, в котором ребята рвутся в бой. Они все молодцы.

– Как оцените появление Максима Осипова в составе сборной России?

– Оценивать его будут тренеры национальной команды. Я же могу сказать, что работаю вместе с ним четыре года, все это время он растет как игрок. Он очень много работает, не только на тренировках, но и самостоятельно. Я очень рад за него.