Петерис Скудра: "Клоунов, ушедших с трибун, прошу в следующий раз остаться дома"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра критически отозвался о болельщиках, покинувших трибуны до финального свистка матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (1:4). Нижегородцы прервали трехматчевую победную серию.
- Слабо начали игру. Наверное, победная серия у многих кружит голову, - цитирует официальный сайт "Торпедо" Скудру. - После первого периода немного перестроились. Было много моментов, но в ключевых ситуациях не забили, это основное. Плюс несколько грубых индивидуальных ошибок соперник нам не простил. В заключение хочу поблагодарить настоящих болельщиков, которые поддерживали нас до самого конца. Остальных клоунов, ушедших с трибун, прошу в следующий раз остаться дома.
Дополнительная информация
http://www.hctorpedo.ru/12203-torpedo-nizhegorodskaya-obl-slovan-slovakiya.html
Thomas_Boy
Грубо.
00:20
PitersS
Зритель уходит из кинотеатра, из театра, если ему не нравится, то, что ему показывают. Он платит свои деньги и тратит свое время и не обязан смотреть фуфло. Играйте так, чтобы болельщик не уходил, а если уходит, делайте выводы-болельщик и проигравшему сделает овацию, если увидит, что команда, если и не со щитом, то, хотя бы, на щите. А клоун-это хорошая профессия и таким тренером, каким Никулин был клоуном, ты никогда не станешь.
00:09