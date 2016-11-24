Петерис Скудра: "Клоунов, ушедших с трибун, прошу в следующий раз остаться дома"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра критически отозвался о болельщиках, покинувших трибуны до финального свистка матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (1:4). Нижегородцы прервали трехматчевую победную серию.

- Слабо начали игру. Наверное, победная серия у многих кружит голову, - цитирует официальный сайт "Торпедо" Скудру. - После первого периода немного перестроились. Было много моментов, но в ключевых ситуациях не забили, это основное. Плюс несколько грубых индивидуальных ошибок соперник нам не простил. В заключение хочу поблагодарить настоящих болельщиков, которые поддерживали нас до самого конца. Остальных клоунов, ушедших с трибун, прошу в следующий раз остаться дома.