23:26 24 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Петерис Скудра: "Клоунов, ушедших с трибун, прошу в следующий раз остаться дома"

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Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра критически отозвался о болельщиках, покинувших трибуны до финального свистка матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (1:4). Нижегородцы прервали трехматчевую победную серию. 

- Слабо начали игру. Наверное, победная серия у многих кружит голову, - цитирует официальный сайт "Торпедо" Скудру. - После первого периода немного перестроились. Было много моментов, но в ключевых ситуациях не забили, это основное. Плюс несколько грубых индивидуальных ошибок соперник нам не простил. В заключение хочу поблагодарить настоящих болельщиков, которые поддерживали нас до самого конца. Остальных клоунов, ушедших с трибун, прошу в следующий раз остаться дома.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12203-torpedo-nizhegorodskaya-obl-slovan-slovakiya.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

Грубо.

00:20

PitersS

Зритель уходит из кинотеатра, из театра, если ему не нравится, то, что ему показывают. Он платит свои деньги и тратит свое время и не обязан смотреть фуфло. Играйте так, чтобы болельщик не уходил, а если уходит, делайте выводы-болельщик и проигравшему сделает овацию, если увидит, что команда, если и не со щитом, то, хотя бы, на щите. А клоун-это хорошая профессия и таким тренером, каким Никулин был клоуном, ты никогда не станешь.

00:09

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