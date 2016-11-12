Петерис Скудра: "Качество игры у "Торпедо" сегодня было слабенькое"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после победы над новокузнецким "Металлургом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен качеством игры своей команды. Он отметил, что после быстрого гола хоккеисты потеряли нить игры.

– Тяжелый матч. Забили быстрый гол и, наверное, думали, что как-то легко все пойдет и потеряли нить игры, – приводит sport-42.ru слова Скудры. – Было очень тяжело, но Касутин подтащил в нужный момент. В третьем периоде забили свои голы. Но в концовке качество игры нас стало несколько подводить. Закономерно, что пропустили эти голы. Хорошо, что не пропустили их раньше. Качество игры сегодня было слабенькое.