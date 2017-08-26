Петерис Скудра: "Игроки "Торпедо" терпели, а в конце немного потеряли концентрацию"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Авангарда" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой своей команды, несмотря на результат. Специалист отметил, что лишь в концовке игроки нижегородской команды потеряли концентрацию.

– Омск с победой, – сказал Скудра. – Хороший матч, довольно агрессивный, яркий, много моментов. Временами нам было тяжело. Но это понятно – мы на выезде играем против мощной команды. Мы терпели. Но в концовке немного потеряли концентрацию. В целом – хороший матч.

– На что делали акцент, когда взяли тайм-аут?

– Хотели дать ребятам немного отдохнуть. У нас была ситуация "4 на 3", потом "5 на 3". Мы поставили ту очередность выхода игроков, которая нам была нужна. Что делать они знали. Важна была именно правильная очередность. (Анна ЛЕВЧЕНКО)