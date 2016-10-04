18:02 | ХОККЕЙ — КХЛ

Петерис Скудра: "Хоккеисты "Торпедо" сыграли слабо индивидуально"

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Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Адмирала" (2:5) посетовал на слабые индивидуальные действия большинства игроков. По мнению наставника, хоккеисты не смогли найти свою игру в первой половине матча.

– Поздравляю "Адмирал" с победой, – цитирует пресс-служба дальневосточников Скудру. – Мы слабо провели первую половину встречи. Многие хоккеисты сегодня сыграли слабо индивидуально. Они не имели права так играть. По большому счету, шансов у нас и не было. Сражались до конца, – это, конечно, хорошо.

– Игра "Торпедо" импонирует сочетанием игрового и силового стилей. Может быть, в первом периоде не хватило именно жесткости?

– Наверное, отчасти это так. Повторюсь, мы совершили много индивидуальных ошибок. Каждый втягивается в игру по-разному: кому-то необходимо сыграть "в тело", другим – хорошенько ускориться. Так что в данном вопросе все индивидуально.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/9719/

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