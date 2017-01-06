Петерис Скудра: "Формат "три на три" интересен для зрителей"

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Петерис Скудра после победы над "Автомобилистом" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен результатом и игрой.

– Всех с праздником, а "Автомобилисту" – спасибо за игру. Хорошо, что выиграли – это, если вкратце, об игре, – отметил Скудра.

– Как относитесь к формату игры "три на три"? Согласны, что это другой вид спорта – отличия, как между баскетболом и стритболом?

– Это международные правила сейчас. Для зрителей – интересно. (Алексей МАКСИМОВ)