18:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

Петерис Скудра: "Формат "три на три" интересен для зрителей"

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Главный тренер нижегородского "Торпедо" Петерис Скудра после победы над "Автомобилистом" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен результатом и игрой.

– Всех с праздником, а "Автомобилисту" – спасибо за игру. Хорошо, что выиграли – это, если вкратце, об игре, – отметил Скудра.

– Как относитесь к формату игры "три на три"? Согласны, что это другой вид спорта – отличия, как между баскетболом и стритболом?

Это международные правила сейчас. Для зрителей – интересно. (Алексей МАКСИМОВ)

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