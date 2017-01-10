Петерис Скудра: "Доволен самоотдачей игроков "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после победы над "Трактором" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его подопечные хорошо сыграли на протяжении всего матча, а также отметил игру голкипера соперника Василия Демченко. Нижегородцы занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, "Трактор" идет на четвертой строчке на "Востоке".

– Начиная со второго периода, я считаю, мы контролировали игру, добавили в скорости, начали больше сохранять шайбу в зоне атаки, у нас появились хорошие моменты, забили и, в принципе, сыграли хорошо, – цитирует сайт "Торпедо" Скудру. – И в третьем периоде, несмотря на то что мы его проиграли 0:2, я – доволен. Ребята при счете 2:0 создавали моменты, но вратарь Демченко сыграл хорошо. И, конечно, большинство, которое "Трактор" получил, – забили, команда играла до конца и заслуженно отобрала у нас очко. И, тем не менее, я очень доволен: игрой, самоотдачей, концентрацией. Всем ребятам спасибо, всех болельщиков – с победой!