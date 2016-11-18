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Петерис Скудра: "Чувствовалось, что "Торпедо" играло против чемпиона"

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Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над магнитогорским "Металлургом" (2:1) отметил, что команда старалась сохранить позитивные моменты, которые были в прошлой игре с "Салаватом Юлаевым". По словам специалиста, матч получился для хозяев очень тяжелым.

– Чувствовалось, что играли против чемпиона, очень тяжелый матч, – приводит пресс-служба "Торпедо" слова Скудры. – Старались сохранить позитивные моменты игры с "Салаватом Юлаевым", переживали, чтобы ребята не потухли после предыдущей хорошей игры. Сегодня нам повезло забить на один гол больше при тяжелой игре. Спасибо ребятам за матч.

– Чем вызвано отсутствие в составе Ивана Вишневского?

– Ротация состава. Макаров давно не играл, сегодня решили поставить в состав его.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12200-torpedo-nizhegorodskaya-obl-metallurg-magnitogorsk.html

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