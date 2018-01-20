Петерис Скудра: "Чем заниматься "Торпедо" в перерыв? Не знаю. Бухать?"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (5:3). Специалист также с юмором ответил на вопрос, чем будут заниматься его подопечные в перерыв на Олимпиаду-2018.

- Хороший матч провели против сильного соперника, - сказал Скудра на пресс-конференции. - Быстрая игра, агрессивная. При такой поддержке мы хотели сыграть в такой хоккей, над которым мы будем работать. В принципе, местами нам это удалось. "Северсталь" – очень мастеровитая команда, даже не по именам, но по тому, как ребята обучены. Нам было трудно играть. Немножко потеряли концентрацию, получили удаление, получили гол.

Трибуны гнали нас вперед, огромное спасибо болельщикам. На хорошей ноте заканчиваем отрезок и готовимся к плей-офф.

- Чем будет заниматься команда в олимпийский перерыв?

- Чем она может заниматься? Не знаю. Бухать? Что мы можем делать… Мы готовимся к плей-офф, чем можем заниматься?