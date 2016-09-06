Петерис Скудра: "Бывают хорошие драки, но поведение Рыспаева - перебор"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра в интервью пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подчеркнул, что некоторые драки во время матчей являются украшением хоккея. По его словам, это не касается поведения защитника "Барыса" Дамира Рыспаева во время матча с "Красной Звездой Куньлунь".

- Современный хоккей стал более грязным?

- Игра становится быстрее. Не могу сказать, что в КХЛ много грязи. Но есть хоккеисты, которые играют грязно. У них есть история. Достаточно вернутся в плей-офф и вспомнить, что сделал Панин против Алексея Потапова. У Панина есть история - он совершает подобные поступки раз за разом. И такие вещи у Панина и подобных игроков очень часто проходят безнаказанно. В целом я не считаю, что в лиге много грязи - много борьбы. Хоккеисты на больших скоростях играют "в тело". Бывает, что и колено в колено попадают, не выставляя его умышленно. Но когда бьют в спину, в голову или с разбега толкают на борт - это то, против чего лига должна бороться.

- Не так давно КХЛ дисквалифицировала Дамира Рыспаева на много матчей…

- То, что сделал Рыспаев, - это перебор. Бывают хорошие драки. Например, у нас была отличная драка между Эштоном и рижским динамовцем Сестито. Это было украшение хоккея, когда двое ребят после столкновения скинули перчатки и в честном бою выяснили, кто прав. Когда двое хоккеистов встают друг перед другом за свою команду - это здорово. Зрителям это нравится, и здесь нет ничего криминального. Но когда бьют сзади или кто-то на кого-то напрыгивает - это перебор. Есть четкая грань, и она совсем не тонкая - что позволительно и украшает хоккей, а что делать нельзя и должно быть жестко наказано.