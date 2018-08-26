Петерис Скудра: "Были предложения из европейских клубов. но я хочу остаться в КХЛ"

Экс-наставник "Торпедо" Петерис Скудра рассказал спецкору "СЭ" о предложениях из Европы.

- Впервые за семь лет я без работы в это время года, - сказал Скудра. – Смотрю много хоккея, анализирую, делаю выводы. Хоккей меняется.

- Но вам бы в это время сборы проводить.

- Все верно. И я жду приглашения. Но это очень тонкий момент. Ты же не можешь желать своим коллегам увольнения. Так что просто я открыт для предложений.

- Вы хорошо знаете английский, играли за океаном. Не думали поехать в Северную Америку?

- Нет, оттуда никакого интереса не было, а вот европейские клубы приглашали. Но я все-таки хочу остаться в КХЛ. (Алексей ШЕВЧЕНКО)