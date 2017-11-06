Петерис Скудра: "Будет правильно, если КХЛ откажется опускать игроков на Олимпиаду"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом" (2:1) назвал правильным возможное решение лиги не отпустить хоккеистов на Олимпиаду-2018, если сборную России не допустят до Игр.

– Спасибо за матч "Ак Барсу". Я должен поблагодарить болельщиков, которые в большом количестве приехали нас поддержать, – приводит официальный сайт казанцев слова Скудры. – Им огромное спасибо. Считаю, быстрый и интересный матч получился. Много борьбы было, но, несмотря на это, было и моментов. Мы помнили неприятное поражение дома, готовились, разбирали. Здорово, что в меньшинстве смогли сделать правильные выводы и хорошо сыграли в атаке. Ребятам спасибо, в конце трудной поездки выдали такой матч.

– В протоколе перед матчем основным вратарем значился Лисутин, но на матч вышел Галимов.

– Это, наверное, ошибка была. Галимов изначально должен был играть.

– КХЛ может отказаться отпускать игроков на Олимпиаду, если сборную России не допустят до Игр. Как такое решение повлияет на ваши планы?

– Я не знаю. Не дай Бог, если не поедет. Но это, наверное, будет правильное решение.