Петерис Скудра: "Болельщики имеют право быть недовольными. Это нормально"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Трактора" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что болельщики имеют право негодовать от игры команды. Однако специалист считает, что не может упрекнуть игроков в отсутствие мотивации.

– Сейчас тяжелая ситуация, болельщики неохотно идут на трибуны. Имеет смысл для них сделать заявление?

– У болельщиков есть свое мнение. Они имеют на него право, – цитирует сайт "Трактор" Скудру. – Мы давно не выигрывали дома, нам тяжело. Та поддержка, которая была, она хороша. Естественно, болельщики имеют право на мнение, и быть недовольными. Это нормально, профессиональный спорт. Сказать, что мы не сражаемся, что мы не играем, я не могу. Надеюсь, и болельщики не могут. Ребята бьются, ребята создают, они работают. Кто команду поддерживает, те поддерживают до конца. Всегда есть такое: кто-то больше верит, кто-то меньше. Это везде так. Спасибо всем тем, кто верит, приходит и болеет.

Мы идем в зоне плей-офф. Да, немного ниже, чем должны быть. Да, мы провалил определенный отрезок. Но даже если посмотреть прошлую домашнюю серию. Мы взяли очки в трех матчах из четырех и играли неплохо. Есть определенное давление дома, с которым нужно справиться и играть без боязни. Мы должны своими победами возвращать тех болельщиков, которые сейчас не совсем с нами.