Петерис Скудра: "90 процентов матчей "Торпедо" проиграло из-за реализации"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (2:3) посетовал на реализацию голевых моментов. По словам наставника, у него нет претензий к игрокам.

– Ребята сделали все, что могли, кроме реализации моментов, которые создавали. Проиграли на табло, но претензий нет, – цитирует Скудру пресс-служба "Торпедо". – Ребята работали, те моменты, которые мы хотели видеть, мы видели. Сведберг, конечно, сыграл здорово, но 90 процентов матчей, которые мы проиграли, мы проиграли в реализации. Для нас это большой момент, над которым стараемся работать, но не все пока получается. А в целом претензий к ребятам абсолютно никаких.

Мы пропустили простые голы в меньшинстве, которые разбирали. Это концентрация игроков, это мелочи, которые решают исход матчей. Если чуть-чуть где-то не хватает концентрации, такая команда, как "Салават Юлаев", этим воспользуется. Но мы не проиграли в неравных составах, мы проиграли в тех моментах, которые не реализовали.