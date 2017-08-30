Пестушко вошел в топ-100 снайперов чемпионатов страны

Форвард "Югры" Максим Пестушко, забросив шайбу в ворота "Спартака" (2:6), вошел в числое ста лучших снайперов в истории чемпионатов России. Эта шайба стала для нападающего 179-й в национальных первенствах.

На данный момент Пестушко делит 99-е место с шестью игроками: Сергеем Бердниковым, Равилем Гусмановым, Виктором Доброхотовым, Андреем Коваленко, Денисом Платоновым и Анатолием Степанищевым.

Отметим, что только Пестушко и Платонов являются действующими игроками. Ближайшими соперниками в топ-100 для обоих игроков являются Альберт Лещев и Владимир Щуренко, на счету которых по 181 шайбе.