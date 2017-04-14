Пестунов продолжит карьеру в "Автомобилисте"

Нападающий Дмитрий Пестунов, последние сезоны игравший в "Тракторе", продолжит карьеру в "Автомобилисте", информирует "Р-Спорт". Контракт Пестунова с "Трактором" истекает 30 апреля. Хоккеист играл за челябинский клуб с октября 2014 года (ранее – в сезоне-2010/11).

Пестунов дважды выигрывал чемпионат России с московским "Динамо" (в 2012 и 2013 году), один раз – с магнитогорским "Металлургом" (2007). С "Магниткой" 32-летний форвард также выигрывал серебряные (2004) и бронзовые (2006) медали чемпионата страны.

Всего в КХЛ Пестунов провел 503 игры за "Трактор", "Динамо" и "Авангард", в которых набрал 208 очков (56 голов и 152 передачи).