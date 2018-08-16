Первый тренер Подколзина: "Ехать в Канаду Василий не захотел. Выбирал между СКА и "Локомотивом"

Первый тренер капитана юниорской сборной России Василия Подколзина Игорь Декин рассказал о переходе своего воспитанника из "Витязя" в СКА.

- Весь последний год мы с Василием думали, как быть дальше, - сказал Декин. - Сейчас на "Глинке" он играл в звене с двумя хоккеистами "Локомотива" - Ильей Николаевым и Даниилом Гутиком. И многие ребята из Ярославля звали Васю к себе. Однажды он сказал мне: "Хочу в "Локомотив". Ответил, что никаких проблем, в конце сезона устроим. Позже ему позвонили из Питера, и родителям я порекомендовал ни от чего не отказываться, а подумать. Вася - парень простой, в Канаду не захотел. Насчет СКА сказал ему, что это система, которая может перемолоть.

- В Северную Америку Вася категорически не хотел ехать, - отметил отец хоккеиста Александр Подколзин. - Поступали предложения из клуба "Лондон Найтс" из лиги Онтарио. Но в Петербурге лучшие условия для развития, если парень хочет играть в России. Зная Васю, уверен, что он там не затеряется. В руководстве клуба сказали, что если что-то не получится, то его отпустят. Правда, не знаю, как это будет выглядеть (улыбается). Это было решение самого Василия. Играть-то ему, а не нам. Был вариант с Ярославлем, но многое там было непонятно.

- Никогда бы не подумал, что однажды перейду в СКА, - рассказал "СЭ" сам Василий Подколзин. - Нас с отцом пригласили посмотреть базу "Хоккейный город", были разговоры с руководством. Я увидел, что в СКА лучшие условия для развития хоккеистов - это и сыграло важную роль в моем выборе. Понятно, что в системе клуба конкуренция выше, но тем интереснее и больше мотивации работать над собой. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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