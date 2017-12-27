Первый тренер Кучерова: "Скудру давно надо гнать из "Торпедо"

Первый тренер нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова Геннадий Курдин подверг критике работу главного тренера "Торпедо" Петериса Скудры. По словам Курдина, клуб КХЛ вообще не взаимодействует со школой в Нижнем Новгороде.

– На мой взгляд, сейчас положение в детском хоккее получше, – цитирует "Бизнес Online" Курдина. – Стало больше льда. Из важного – не хватает привлечения своих игроков клубами КХЛ. У нас плохо привлекают парней из молодежки. Вот сейчас смотрю на "Торпедо", из которого я вышел. Мне обидно. Что там творится с этим Скудрой? Да его гнать давно оттуда надо! Там школа вообще не взаимодействует с "Торпедо". Он набирает туда игроков-стариков. Для чего? Раньше в четвертой пятерке играла молодежь. Нет сейчас вот этой связи практически ни в одном клубе КХЛ, поэтому молодежи сейчас тяжело в России.

Да, во взрослом хоккее сейчас у нас много денег. Даже слишком. Их бы немного пустить в детский хоккей: академии делать и так далее. Массовость должна идти в хоккее за счет родителей, но должны быть и академии, где можно было бы собирать лучших детей и проводить побольше чемпионатов среди детей, молодых игроков. Вот если бы были бы в каждом регионе академии, они должны были бы как можно больше играть между собой. Надо сделать шесть сборных одной возрастной категории и дать каждой по тренеру: в Москве, Питере, Поволжье, Сибири, Урале и так далее. А потом на юниорские и молодежные чемпионаты мира можно одну команду собирать из этих сборных. И кто лучше сработает, на базе того и будет команда на ЧМ.