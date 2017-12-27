Первый тренер Кучерова: "Скудру давно надо гнать из "Торпедо"

Первый тренер нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова Геннадий Курдин подверг критике работу главного тренера "Торпедо" Петериса Скудры. По словам Курдина, клуб КХЛ вообще не взаимодействует со школой в Нижнем Новгороде.
– На мой взгляд, сейчас положение в детском хоккее получше, – цитирует "Бизнес Online" Курдина. – Стало больше льда. Из важного – не хватает привлечения своих игроков клубами КХЛ. У нас плохо привлекают парней из молодежки. Вот сейчас смотрю на "Торпедо", из которого я вышел. Мне обидно. Что там творится с этим Скудрой? Да его гнать давно оттуда надо! Там школа вообще не взаимодействует с "Торпедо". Он набирает туда игроков-стариков. Для чего? Раньше в четвертой пятерке играла молодежь. Нет сейчас вот этой связи практически ни в одном клубе КХЛ, поэтому молодежи сейчас тяжело в России.
Да, во взрослом хоккее сейчас у нас много денег. Даже слишком. Их бы немного пустить в детский хоккей: академии делать и так далее. Массовость должна идти в хоккее за счет родителей, но должны быть и академии, где можно было бы собирать лучших детей и проводить побольше чемпионатов среди детей, молодых игроков. Вот если бы были бы в каждом регионе академии, они должны были бы как можно больше играть между собой. Надо сделать шесть сборных одной возрастной категории и дать каждой по тренеру: в Москве, Питере, Поволжье, Сибири, Урале и так далее. А потом на юниорские и молодежные чемпионаты мира можно одну команду собирать из этих сборных. И кто лучше сработает, на базе того и будет команда на ЧМ.
sandinista
spetrov Это о Шанцеве
17:54
Thomas_Boy_
А сам Курдин, кстати, был отличным игроком.
15:50
Thomas_Boy_
Скудру еще года два назад гнать было нужно.
15:49
spetrov
...Нет, не про него и Нижний. Про Пермь шла речь и "Молот-Прикамье".
15:16
spetrov
...Шла ли речь про Шанцева? По-моему, про кого-то другого.
15:14
spetrov
...Помните, в одном из он-лайнов ранней осенью А.Шевченко рассказывал про одного из губернаторов (?), у которого была налажена схема общения с "просителями". Заносишь в хоккейную (?) команду, тебе рады, ты получаешь какие-то преференции, не заносишь, идешь в общую очередь. Тоже ведь в определенном смысле бизнес-модель. И клуб при деньгах.
15:11
spetrov
Джон....Сильвер, во многом можно согласиться. С другой стороны, бизнес везде бизнес, он заточен под выгоду. Было бы интересно посмотреть, скажем, на примере Канады всю цепочку (еще раз). Потому что когда говорят, что в том же Монреале даже работник самой захудалой закусочной индийского происхождения знает поименно состав клуба, то да, это религия, но явно в ее основании лежит соответствующая бизнес-модель. Которая, с другой стороны, может у нас и не работать, поэтому нужна будет другая. В общем, надо ставить задачи и смотреть.
15:05
spetrov
Интересная идея насчет 6-ти сборных. Наверняка был бы результат.
15:00
Джон....Сильвер
На счет Скудры сложно сказать. Не только он хоккеистов набирает. В конце концов с него требуют высоких результатов, а ставку на неопытных делать трудно. Торпедо-то не плохо смотрится уже многие сезоны, стабильно в плов попадает, а это не мало. С другой стороны, конечно, он прав - не будешь давать своим молодым играть - не будет у них опыта, будет в последствии уровень мастерства падать у всех клубов. А уж про то, что пустить деньги в детский хоккей - это вообще бесспорно. У нас очень мало туда вкладывают. Бизнес не идет, им все сразу надо, а государство бедное. Поэтому и хоккей не прогрессирует у нас, а в последнее время явно даже деградирует. Детским хоккеем надо заниматься в первую очередь.
14:18
+-=0
всякие ротенберги . третьяки и тимченки заняты им не до детского хоккея.
13:51
Tugarin
Прав. Столько ребят занимается хоккеем, а "выхлопа" нет. "Торпедо" всегда было сильно именно своими игроками.
13:40