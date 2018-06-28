Первый российский арбитр НХЛ возвращается на родину

Судья Евгений Ромасько, который проработал четыре года в Северной Америке, со следующего сезона вернется в Россию и будет судить матчи КХЛ.

- Поступило предложение, и я с радостью принял его после четырех сезонов в Северной Америке, - цитирует официальный сайт КХЛ Ромасько. - Думаю, что это был очень удачный период в моей жизни. Попробовал себя в сильной лиге, получил неоценимый опыт. Теперь пришло время применить свои знания на родине.

За четыре сезона Ромасько отсудил 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, а также более 250 встреч в АХЛ.