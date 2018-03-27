Первый матч финала "Востока" "Ак Барс" - "Трактор" состоится 30 марта

"Трактор", обыграв "Салават Юлаев" (2:1) в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина, вышел на "Ак Барс", который ранее выбил из плей-офф магнитогорский "Металлург". Первый матч между казанцами и челябинцами состоится 30 марта в столице Татарстана и начнется в 19.00 по московскому времени.

Последующие игры серии пройдут 1, 3, 5, 7, 9 и 11 апреля (начиная с пятого матча, если понадобится).