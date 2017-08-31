Первый гол Маркова помог "Ак Барсу" обыграть "Ладу"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" одержал победу над "Ладой" – 5:2. В этой встрече первым голом в составе казанцев отличился защитник Андрей Марков. Отметим, что для подопечных Зинэтулы Билялетдинова данная победа стала четвертой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Лада" (Тольятти) – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Зернов – 3 (Бабенко ), 0:59 – 0:1. Марков – 1 (бол., Ландер, Секач), 6:39 – 1:1. Попов – 1 (Глинкин), 26:54 – 2:1. Глухов – 1 (Глинкин, Попов), 36:02 – 3:1. Сотниекс – 1 (Соин, Костромитин), 38:28 – 3:2. Чибисов – 1 (Галиев), 53:20 – 4:2. Азеведо – 3 (п.в., Секач), 59:59 – 5:2.

Вратари: Билялов – Лазушин (57:14 – 59:59).

Штраф: 10 – 16.

Броски: 40 (11+18+11) – 25 (5+9+11).

Судьи: Зибинин, Морозов.

31 августа. Казань. "Татнефть Арена".