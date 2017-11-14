Первая шайба Шипачева после возвращения в КХЛ. Видео

Форвард СКА Вадим Шипачев в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" забросил первую шайбу после возвращения из НХЛ. Для нападающего игра во Владивостоке стала первой после завершения заокеанской карьеры.

Шипачев отличился на 24-й минуте матча. Передачу ему отдал Никита Гусев.

Ранее Шипачев расторг контракт с "Вегасом". В НХЛ он провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.